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Le Havre a le feu vert de la DNCG pour la première fois depuis 2023

MJ
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Le Havre a le feu vert de la DNCG pour la première fois depuis 2023

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour les Ciel et Marine. Prolongation de Didier Digard, arrivée de Demba Ba comme directeur sportif : les supporters havrais ont de quoi célébrer. Et quoi de mieux pour préparer la saison que de sortir d’une audition devant la DNCG sans la moindre sanction ?

Une première depuis 2023

On aurait presque pu croire que Le Havre allait repartir avec sa sanction habituelle. Depuis 2023, aucun passage devant le gendarme financier ne s’était soldé par un 20 sur 20 avec félicitations du jury. En 2024, le club avait eu droit à un encadrement de la masse salariale et à une interdiction de réaliser des transferts payants. En 2025, rebelote, avec un nouvel encadrement. Cette fois, rien à signaler. La saison prochaine, les Havrais pourront donc souffler.

Enfin une audition où Le Havre n’a pas pris l’eau.

L’organigramme du Havre se dessine pour la saison prochaine

MJ

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