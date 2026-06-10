363 petites minutes de jeu et Adama Traoré s’en va

12 matchs et puis s’en va. Adama Traoré, recruté en janvier dernier pour 2,3 millions d’euros en provenance de Fulham, quittera bien librement West Ham cet été, son contrat expirant le 30 juin prochain. Pour 363 minutes de jeu cette saison de l’ailier bodybuildé espagnol, les Hammers ont donc déboursé 6 336 euros par minute de jeu, sans compter son salaire.

Following the conclusion of the 2025/26 season, the Club has issued it's Retained List. Read the full statement below ⤵️ — West Ham United (@WestHam) June 10, 2026

Formé au FC Barcelone, l’ancien de Wolverhampton connaissait son cinquième club anglais avec West Ham, délivrant deux passes décisives en coupe. Et il n’est pas le seul à faire ses valises. Łukasz Fabiański, gardien polonais de 41 ans (57 sélections), ne prolongera pas non plus au sein du club dans lequel il joue depuis 2018. Il n’avait disputé qu’un seul match de Coupe de la Ligue cette saison.

Partir au moment de la descente en Championship, c’est feinter d’aller aux toilettes pour ne pas débarrasser.

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