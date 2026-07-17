Le choix du cœur de Jarrod Bowen

C’est ça, le football qu’on aime. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League, notamment Aston Villa et Liverpool, Jarrod Bowen a décidé de faire le choix du cœur. Malgré la relégation de West Ham en Championship, le joueur de 29 ans a choisi de ne pas quitter le navire en prolongeant avec les Hammers jusqu’en 2030. Le capitaine anglais souhaite désormais ramener le club dans l’élite avec un choix qu’il considère comme une « évidence ».

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85 buts avec les Hammers

Arrivé en janvier 2020 en provenance de Hull City, Bowen totalise 85 buts en 280 apparitions sous le maillot londonien. Devenu capitaine en 2024, il reste surtout l’homme qui avait offert la Ligue Conférence à West Ham en marquant le but de la victoire contre la Fiorentina en finale, en 2023.

Il existe donc encore des joueurs comme ça dans ce sport.

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