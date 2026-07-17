La drôle de promesse de Cucurella sur son avenir en sélection

Fin du game et adios ? L’Espagne est à une victoire de remporter son deuxième titre suprême après celui glané en 2010 en Afrique du Sud. Et si c’est le cas, il y en a un du côté de la Roja qui a fait une promesse plus que bizarre à deux jours de la finale. Dans un entretien avec la chaîne espagnole Movistar, Marc Cucurella a annoncé prendre sa retraite internationale s’il était champion du monde.

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Attention au karma !

Froidement, il explique : « Si on gagne le Mondial, j’appelle Luis le lendemain et je lui dis de ne plus compter sur moi. Avec un Euro et une Coupe du monde, je ne peux pas faire mieux. » En effet, le futur latéral du Real Madrid faisait déjà partie de l’effectif espagnol lors de la victoire à la dernière Coupe d’Europe, tout en étant un titulaire en puissance. Parole en l’air ou non, Marc Cucurella fêtera (seulement) ses 28 piges… trois jours après la finale contre l’Argentine.

Décidément, il en fait des promesses.

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