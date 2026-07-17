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France-Angleterre : un onze remanié... avec Mbappé ?

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France-Angleterre : un onze remanié... avec Mbappé ?

Le match des déprimés. Avec une possible énorme flemme, l’équipe de France va retrouver l’Angleterre, samedi, pour une petite finale que les deux équipes ne veulent pas jouer. Didier Deschamps devrait donc procéder à un large turnover pour donner du temps de jeu à tous ces coiffeurs qui n’ont foulé la pelouse que quelques minutes pendant la compétition, selon L’Équipe.

Mbappé et Maignan devraient être de la partie

D’après le quotidien, Malo Gusto, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez devraient former la muraille bleue avec en dernier composant l’option Lacroix ou l’aîné des frères Hernandez. Warren Zaïre-Emery et N’Golo Kanté sont en bonne position pour composer le double pivot devant la défense.

Devant, le sélectionneur tricolore devrait donner du temps de jeu à Maghnes Akliouche, Marcus Thuram et Rayan Cherki. Mike Maignan et Kylian Mbappé finiraient le onze et seraient les seuls joueurs à avoir été titularisés lors de chaque rencontre.

À eux de boucler l’ère DD en beauté.

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