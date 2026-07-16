L'OM affrontera un cador espagnol en amical

La terre de la pelote contre la terre de la pétanque. Voilà comment on pourrait résumer le futur duel estival entre l’Olympique de Marseille et l’Athletic Club de Bilbao. Le club phocéen l’a annoncé ce jeudi soir, les deux équipes se retrouveront le 9 août sur la pelouse du Vélodrome pour un match amical du « Summer Tour » des Olympiens.

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Des retrouvailles huit ans après

L’OM et Bilbao se sont déjà affrontés à quatre reprises en matchs officiels. La dernière fois que ces deux formations avaient croisé le fer, c’était en huitièmes de finale de la Ligue Europa 2017/2018. Grâce à Dimitri Payet et Lucas Ocampos, buteurs à l’aller comme au retour, l’Olympique de Marseille avait éliminé les Basques de la C3.

En attendant, les Marseillais se préparent en Côte d’Ivoire.

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