Trump sera présent pour la finale Espagne-Argentine

Un golden show(er). Comme prévu, Donald Trump assistera dimanche à la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine au MetLife Stadium de New York. Une information confirmée par la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt ce jeudi : « Sa présence viendra couronner la Coupe du monde la plus suivie, la plus sécurisée et la plus réussie de l’histoire des États-Unis.»

Trump récidiviste ?

Pour l’instant, le partenaire de golf d’Harry Kane n’a jamais posé ses 109 kilos sur les sièges des stades de la Coupe du monde 2026. Cette première apparition risque de faire parler d’elle puisque le président américain pourrait remettre le trophée au vainqueur d’après Talksports. L’été dernier, Donald Trump avait déjà remis la Coupe du monde des clubs à Chelsea. Cette scène avait profondément surpris les Blues, notamment Cole Palmer.

Vous êtes prêts pour le feat Rodrigo de Paul-Donald Trump ?

Une star du Mondial ne veut pas se mouiller avant la finale