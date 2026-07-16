S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Finale
  • Espagne-Argentine

Trump sera présent pour la finale Espagne-Argentine

MBC
18 Réactions
Trump sera présent pour la finale Espagne-Argentine

Un golden show(er). Comme prévu, Donald Trump assistera dimanche à la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine au MetLife Stadium de New York. Une information confirmée par la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt ce jeudi : « Sa présence viendra couronner la Coupe du monde la plus suivie, la plus sécurisée et la plus réussie de l’histoire des États-Unis.»

Trump récidiviste ?

Pour l’instant, le partenaire de golf d’Harry Kane n’a jamais posé ses 109 kilos sur les sièges des stades de la Coupe du monde 2026. Cette première apparition risque de faire parler d’elle puisque le président américain pourrait remettre le trophée au vainqueur d’après Talksports. L’été dernier, Donald Trump avait déjà remis la Coupe du monde des clubs à Chelsea. Cette scène avait profondément surpris les Blues, notamment Cole Palmer.

Vous êtes prêts pour le feat Rodrigo de Paul-Donald Trump ?

Une star du Mondial ne veut pas se mouiller avant la finale

MBC

Commentaires

Les membres ont posté 18 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale
Logo de l'équipe France
Ils arrivent méchants
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • France-Maroc (2-0)
Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Boutique SO - Livres

Livre So Foot "Maradona : génial, fou et légendaire"

à partir de 29.90€



C'est une putain de bonne question !

La Coupe du monde des Bleus est-elle un échec ?

Oui
Non
Fin Dans 16h
77
145

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.