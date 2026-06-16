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Donald Trump pourrait bien remettre le trophée aux champions du monde

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Donald Trump pourrait bien remettre le trophée aux champions du monde

Donald Trump meilleur à la récup’ que Pedri ? Selon les informations de TalkSport, le président étasunien pourrait bien être le premier à toucher le trophée de cette Coupe du monde 2026. C’est bien lui qui serait dans les petits papiers de la FIFA pour amener le graal au capitaine de l’équipe qui aura remporté la finale le 19 juillet au MetLife Stadium d’East Rutherford.

La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum et le Premier ministre du Canada Mark Carney seraient eux aussi conviés pour la cérémonie de clôture, mais c’est bien le bonhomme orange qui serait préféré pour cette mise en lumière.

Un air de déjà-vu

Déjà l’an passé lors de la finale de la Coupe du monde des clubs remportée par Chelsea face au PSG (3-0), la FIFA a fait plier l’une de ses traditions. En effet, conformément au protocole habituel de l’instance internationale, le trophée, posé sur son socle, est acheminé jusqu’au podium de célébration par un membre de l’équipe victorieuse.

Pourtant, c’est bien le grand copain de Gianni Infantino qui a eu le privilège de remettre la coupe aux Blues. Donald Trump était même resté avec la bande de Cole Palmer pendant la célébration tandis que le président de la FIFA lui faisait signe de partir, créant un petit moment de malaise.

Le Kyks serait-il le seul (futur) président à pouvoir toucher le précieux ?

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