Enzo Fernández chambre les Anglais avec ... Oasis

Fernández gonna live forever. Au lendemain de la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre en demi-finales de Coupe du monde, Enzo Fernández a chambré les Anglais sur son compte Instagram avec le tube d’Oasis Wonderwall.

Slide away

Très coquin sur le coup, le joueur de Chelsea a republié une photo dans sa story où il rigole avec Lionel Messi et Leandro Paredes au centre d’entraînement. Le détail qui tue : la musique qui accompagnait cette publication n’est d’autre que Wonderwall d’Oasis, l’une des musiques les plus célèbres outre-Manche, devenue l’hymne de la victoire de la sélection anglaise pendant la compétition. (Depuis l’écriture de cette brève, l’Argentin a supprimé sa story.)

Fan d’Oasis, Pep Guardiola a dû apprécier.

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