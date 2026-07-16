Michael Olise a questionné Mbappé et Tchouaméni sur le Real Madrid

La foire aux questions. Intéressé par rejoindre le Real Madrid cet été, Michael Olise se serait renseigné sur le club espagnol auprès de ses coéquipiers en équipe de France. D’après les informations de L’Équipe, Olise aurait interrogé les Madrilènes Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni sur la situation interne et sur la saison complexe des Merengues l’année dernière. Ces discussions se seraient déroulées pendant cette Coupe du monde.

Upamecano endosse le costume de l’agent

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2029, Michael Olise ne cache donc pas ses envies d’ailleurs. Il les aurait d’ailleurs partagées à son entourage. Dans le vestiaire de l’équipe de France, un joueur tenterait au contraire de le retenir. Il s’agit de son coéquipier au Bayern Dayot Upamecano qui, toujours selon le quotidien sportif, lui aurait déjà dit : « Mais tu peux pas partir ! ».

Youpi, l’équipe de France est devenue une agence de joueurs.

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