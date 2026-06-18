Ibrahima Konaté est un nouveau joueur du Real Madrid

Le Mondial, ils s’en fichent. Après Marc Cucurella, le Real Madrid officialise une nouvelle arrivée en pleine Coupe du monde. Ibrahima Konaté s’engage officiellement au Real. Arrivé en fin de contrat à Liverpool, le défenseur central international français rejoint gratuitement le club espagnol, une saison après son ex-coéquipier chez les Reds Trent Alexander-Arnold. Il est lié à la Maison blanche jusqu’en 2030.

Les blessures récurrentes d’Antonio Rüdiger, d’Éder Militão et de David Alaba ont bien handicapé Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa. Konaté a disputé 36 rencontres de Premier League cette saison. Après Sochaux, Leipzig et Liverpool, l’international français de 27 ans rejoint son quatrième club professionnel en autant de pays différents. Tout juste réélu à la présidence du Real, Florentino Pérez s’est aussi attaché les services de Bernardo Silva. José Mourinho a de moins en moins d’excuses…

Embed x.com

Coucou Hibou, coucou.

Mbappé, une saison pour apprendre (et comprendre)