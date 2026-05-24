Mbappé, une saison pour apprendre (et comprendre)

Arrivé au bout d’une saison éreintante au Real Madrid, Kylian Mbappé a vécu en un an ce qu’il aurait pu vivre en une carrière. Un mal pour un bien avant la Coupe du monde ? Peut-être.

Des blessures, une crise en club, quelques mauvais résultats, et de petites affaires extrasportives. Voici le tempo qui a rythmé la saison de Kylian Mbappé au Real Madrid. De quoi alimenter les critiques – parfois justifiées, mais le plus souvent exagérées – et surtout faire vivre à l’attaquant une année semblable à une carrière. Longue, cette saison a donc indéniablement laissé des traces dans le logiciel Mbappé. Parmi elles, le fait de se remettre en question et de comprendre, une fois n’est pas coutume, qu’il a besoin d’un collectif soudé pour réitérer les exploits auxquels il nous habitue depuis ses 17 ans. Le renouveau pourrait justement débuter à la Coupe du monde.

Soyons directs : sportivement, Kylian Mbappé a réalisé une bonne saison. Tant dans le jeu que dans les stats, le Français (meilleur buteur de Liga avec 25 réalisations) a été l’un des hommes forts du Real Madrid dans cette campagne mitigée. D’août à février, il semblait même parti pour faire carton plein. Mais l’hiver est passé par là, les points noirs cités en intro aussi. Ne reste plus qu’à en tirer les leçons.

« Si on veut gagner la Coupe du monde, on va devoir défendre en équipe »

Pour l’attaquant, le discours est ostensiblement le même depuis son explosion au PSG : s’adapter à un collectif. Chose à laquelle il peine parfois à se plier, peut-être obnubilé par sa volonté d’être le protagoniste de chaque partie. À Paris, Luis Enrique était d’ailleurs l’un des premiers à le lui faire remarquer, dans une tirade désormais célèbre : « J’ai lu que tu aimais Michael Jordan ? Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les couilles et défendait comme un fils de pute… Tu dois donner cet exemple. D’abord en tant que personne, puis en tant que joueur. Pourquoi ? Pour que tu sois un leader. Quand tu n’arrives pas à nous aider par tes buts, fais-le en te montrant exemplaire en défense. »

"He leído que te gustaba Michael Jordan". "Michael Jordan se ponía a defender como un hijo de p***".#LuisEnrique 🗣️ Mbappé 📼 Lunes 7, '𝑵𝒐 𝒕𝒆𝒏𝒆́𝒊𝒔 𝒏𝒊 **** 𝒊𝒅𝒆𝒂' Capítulo 2. pic.twitter.com/VSYqtTAIsl — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 3, 2024

Ce refrain sur la défense, légitime ou non, traduit surtout une vision globale de ce que doit être Kylian Mbappé dans une équipe. À savoir une individualité au service du groupe. Lors de sa révélation à Monaco en 2017, il complétait ainsi Fabinho, Bernardo Silva, Radamel Falcao and co. Idem en 2018 et 2022, aux côtés de N’Golo Kanté, Paul Pogba ou Antoine Griezmann. Ce début d’année 2026 délicat pourrait donc servir de déclic pour revenir aux sources qui ont longtemps fait sa réussite. Ousmane Dembélé, par exemple, a fini par le comprendre. Depuis sa signature à Paris, l’ailier/buteur s’est transformé en rouage supplémentaire de la machine Enrique, jamais avare d’efforts.

Je lui ai toujours dit, il m’a fatigué quand il ne courait pas. Presnel Kimpembe sur Mbappé

Invité au micro de RMC Sport, Dembélé a d’ailleurs glissé un message à peine voilé à ses coéquipiers en vue du Mondial : « Si on veut gagner la Coupe du monde, on va devoir jouer en équipe et défendre en équipe. Il n’y a que comme ça, en 2026, qu’on peut aller au bout. » Le collectif, toujours appuyé par Kimpembe, toujours chez RMC : « Je lui ai toujours dit, il m’a fatigué quand il ne courait pas. » Pour autant, si l’ancien défenseur du PSG vanne les sprints de son coéquipier, il ne tarit pas d’éloges sur ses valeurs de capitaine : « En revanche, je trouve que Kylian, c’est un leader. Et il l’a déjà montré, que ce soit au PSG ou en équipe de France. Même à Madrid, il est capable de prendre l’équipe et d’élever son niveau. » De quoi redonner du crédit au statut de Mbappé et lui faire comprendre, si possible, qu’il doit maintenant en faire profiter les autres. La France l’en remercie d’avance.

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