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Kylian Mbappé, ce tueur qui aimait théoriser la lumière

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Kylian Mbappé, ce tueur qui aimait théoriser la lumière

Double je. Invité pour prendre la parole dans le cadre du podcast The Bridge avec Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé est revenu sur la personnalité, ou plutôt sur l’absence de personnalité, qu’il affiche sur le terrain. «  C’est le contraste avec le terrain et le vestiaire, explique-t-il. Sur le terrain, mon rôle est d’être un tueur, je dois être froid. Quand tu allumes ta télé, tu ne vois que le terrain. Je dois garder un maximum de froideur car je dois marquer dès que j’en ai l’occasion. »

Le paradoxe de la lumière, signé Mbappé

Le Kyks a aussi eu l’occasion d’exposer sa théorie sur la lumière (non, il n’est pas physicien) : « Les gens aiment la lumière quand c’est bien, mais même si je marque trois fois et qu’on perd 4-3, les gens vont demander pourquoi je n’ai pas marqué cinq fois. » Le capitaine des Bleus développe ensuite, racontant que les supporters ne retiennent que son nom lorsqu’il marque, et ce même s’il joue comme un manche. « Lui dans son rôle, a été meilleur, mais moi je suis venu, j’ai mis deux filoches, on repart et le lendemain on les oublie, ils n’ont pas joué !  », se marre le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

« Il faut accepter que quand on ne gagne pas, même quand toi tu as tout bien fait, tu ne peux pas prendre la lumière que quand c’est bien, balance le Madrilène. C’est le revers de la médaille, quand on perd, je sais que je vais manger, je l’ai accepté.  »

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