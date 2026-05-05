Huit destinations meilleures que la Sardaigne pour se ressourcer pendant une blessure

Pendant que le Real Madrid s’imposait ce dimanche sur la pelouse de l’Espanyol (0-2), Kylian Mbappé bronzait tranquillement avec sa tendre Ester Expósito en Sardaigne, lunettes de soleil vissées sur les yeux. Forcément, ça a fait jaser dans les médias espagnols, mais si c’est ça le remède pour attaquer une Coupe du monde en pleine forme, on a trouvé d’autres destinations pour mettre bien le Kyks.

1. Un périple à Naples

Pour se ressourcer, quoi de mieux que d’aller sur les terres de l’illustre Diego Armando Maradona ? Quand il a posé ses valises au pied du Vésuve pour se reconstruire après sa fin d’aventure contrastée à Barcelone en 1984, l’Argentin n’est pas seulement reparti avec un timide bronzage et deux photos en story. Non, Insta n’existait pas encore. Lui est reparti avec deux Scudetti, une Coupe d’Italie, une Supercoupe d’Italie, une Coupe de l’UEFA et surtout une legacy légendaire. Le peuple napolitain en a fait son dieu, et même la mafia était acquise à sa cause. À Naples, la convalescence se fait à base de passion, pas de lunettes de soleil ou ni de maillot de bain. C’est comme ça qu’on devient la légende d’un club, Kyky. Sans la partie cocaïne et soirées de débauche en revanche.

2. Disneyland Paris avec son petit frère

À passer trop de temps avec sa douce, Kylian en oublie la famille. Une petite escapade incognito au pays de Mickey avec son frérot Ethan aurait pourtant été tout autant agréable. Entre deux tours de Space Moutain, il aurait pu se rappeler son explosivité d’antan quand il allait encore à 2 000 à l’heure et qu’il ne demandait pas le ballon dans les pieds pour faire le playmaker. Et puis une photo avec Dingo, ça claque bien plus qu’une photo avec Ester prise en scred par un paparazzi perché dans un arbre… Les supporters du Real lui auraient sans doute pardonné.

3. Un petit week-end à Mours-Saint-Eusèbe

Avouez, vous ne l’attendiez pas, cette destination. Plutôt que d’aller en Sardaigne, en Thaïlande ou à Ibiza pour faire des méga soirées, quoi de plus reposant et ressourçant qu’un gros week-end de trois jours (merci le 8 mai) dans cette petite commune en Auvergne-Rhône-Alpes (ou Région « Aura », pour les initiés) ? Un peu plus de 3 000 habitants, à une centaine de kilomètres de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry, à une vingtaine de kilomètres de Valence pour qu’il garde un petit accent espagnol et pense à David Villa prime et Dimitri Foulquier… À Mours-Saint-Eusèbe, « KM » pourra retrouver un certain Baptiste Reynet, qui s’est mué en goleador de l’US Mours depuis sa retraite professionnelle. De quoi prendre quelques leçons d’attaquant et se durcir le cuir.

4. Un séjour aux States

S’il avait été un peu plus malin, le Kyks serait allé prendre le soleil aux États-Unis. Là-bas, pas de sécurité sociale mais il y a beaucoup mieux. Il serait d’abord passé au Grand Prix de Miami en F1 ce week-end, où il aurait croisé Charles Leclerc aux bons souvenirs monégasques. Il aurait même revu un certain Lionel Messi, lui aussi de passage dans les stands. De quoi prendre quelques conseils avant ensuite de filer en direction de New York en char à voile pour se familiariser avec le MetLife Stadium. C’est là-bas qu’il soulèvera la Coupe du monde le 19 juillet prochain aux côtés de Donald Trump qui refusera de quitter le podium pendant les célébrations. Histoire d’avoir un avant-goût de ce qui l’attend.

5. Deux heures à Orléans

Deux heures suffisent pour s’estimer heureux de ne pas y habiter quotidiennement. S’il était allé là-bas pour se soigner, Kylian serait revenu à Madrid les yeux rougis en rampant par terre. Qui s’égare à Orléans rentre chez lui en courant, c’est connu, non ?

6. Des vacances en Amérique du Sud avec Cavani et Lavezzi

Quitte à fuir son club pour aller se faire dorer la pilule, autant apprendre des meilleurs. En la matière, personne n’est aussi doué qu’Edinson Cavani et Ezequiel Lavezzi. Pros des vacances de Noël prolongées pendant que leurs coéquipiers se tapaient un vieux déplacement chez des amateurs en Coupe de France, les deux anciens du PSG savent s’y prendre et s’entendront bien avec le numéro 10 du Real. Le Kyks pourra s’inspirer de Cavani, qui s’est ensuite remis les supporters du PSG dans la poche malgré ces épisodes de retard et de fugue. Vu la colère des fans merengues, il aura bien besoin de quelques conseils.

7. Une petite visite à Neymar

Quoi de mieux qu’une petite visite amicale au « Ney » pour se remettre ? Mbappé pourra apprendre auprès d’un génie des convalescences : depuis qu’il a signé au PSG en août 2017, l’ancien Barcelonais a cumulé 1 419 jours d’absence en raison d’innombrables pépins physiques. Les blessures, lui ça le connaît. Et ça ne l’empêche pas non plus d’organiser des grosses fiestas, même sur une jambe. Attendez, ils sont toujours potes Neymar et Mbappé ?

8. Sur la Lune

Il paraît même qu’on peut y taquiner le ballon.

Arbeloa prend (encore) la défense de Mbappé, parti se reposer en Sardaigne