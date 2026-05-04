Une prolongation à venir à l'OL

Une faim de Lyon. Après un succès bien construit contre le Stade rennais ce week-end, c’est une autre bonne nouvelle qui accompagne les supporters des Gones en ce début de semaine. Selon L’Equipe, Afonso Moreira va prolonger son contrat à l’OL d’une année supplémentaire, jusqu’en 2030.

Une bonne nouvelle pour le peuple rhodanien, qui va pouvoir profiter encore un peu plus de son chouchou portugais. Arrivé pour 2 millions d’euros l’année dernière, Moreira aurait vu sa valeur marchande augmenter ces dernières semaines, attirant même plusieurs clubs européens.

Un Portugais qui vous veut du bien

Fortement apprécié dans le Rhône, Moreira a fait parler son efficacité depuis le début de la saison : 8 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Au delà des lignes de statistiques, c’est surtout sa débauche d’énergie qui ne laisse personne insensible.

Il y a quelques semaines, le natif de Lamego n’avait pas caché ses objectifs : « Je veux atteindre la Ligue des champions avec Lyon, parce que c’est important pour le club et pour moi aussi, c’est très clair. » Un objectif qu’il n’est pas loin de réaliser, puisque les Lyonnais sont troisièmes, avec deux points d’avance sur le LOSC.

Et maintenant, au tour d’Endrick ?

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