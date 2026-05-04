S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J32
  • Nantes-Marseille (3-0)

Saison terminée pour un joueur de l'OM

EM
9 Réactions
Saison terminée pour un joueur de l'OM

Quand ça ne veut pas… Selon La Provence, Hamed Junior Traoré souffre d’une lésion à l’adducteur droit et sera éloigné des terrains pour cette fin de saison. C’est après une course en profondeur et une frappe en extension que l’ancien Auxerrois s’est blessé et est sorti sur civière, lors de la déroute marseillaise face à Nantes.

Saison compliquée pour l’Ivoirien

Déjà éloigné des terrains plus de quatre mois pour une blessure à la cuisse au début de saison de septembre à décembre, Hamed Junior Traoré a fini la saison sans s’être imposé à l’OM. Seulement trois buts et deux passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues, soit une saison fantomatique. Prêté avec une obligation d’achat à 7,5 millions d’euros par Bournemouth, le joueur ivoirien est maintenant lié à la Canebière jusqu’en juin 2030.

Pourquoi ne pas rappeler Fabrice Apruzesse ?

Même un super-ordinateur ne voit pas comment l’OM peut s’en sortir

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Les notes du PSG
  • C1
  • Demies
  • PSG-Bayern (5-4)
Les notes du PSG

Les notes du PSG

Les notes du PSG

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.