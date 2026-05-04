Saison terminée pour un joueur de l'OM

Quand ça ne veut pas… Selon La Provence, Hamed Junior Traoré souffre d’une lésion à l’adducteur droit et sera éloigné des terrains pour cette fin de saison. C’est après une course en profondeur et une frappe en extension que l’ancien Auxerrois s’est blessé et est sorti sur civière, lors de la déroute marseillaise face à Nantes.

Saison compliquée pour l’Ivoirien

Déjà éloigné des terrains plus de quatre mois pour une blessure à la cuisse au début de saison de septembre à décembre, Hamed Junior Traoré a fini la saison sans s’être imposé à l’OM. Seulement trois buts et deux passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues, soit une saison fantomatique. Prêté avec une obligation d’achat à 7,5 millions d’euros par Bournemouth, le joueur ivoirien est maintenant lié à la Canebière jusqu’en juin 2030.

Pourquoi ne pas rappeler Fabrice Apruzesse ?

Même un super-ordinateur ne voit pas comment l’OM peut s’en sortir