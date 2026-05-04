Greenwood : comment le Mason s’est écroulé

Alors que l’OM s’est une nouvelle fois écroulé face à Nantes samedi (3-0), Mason Greenwood est resté muet, comme trop souvent ces derniers mois. L’Anglais symbolise à lui seul les difficultés phocéennes aussi bien sur le rectangle vert que dans les couloirs de la Commanderie.

La séquence a fait le tour des réseaux sociaux après la nouvelle débâcle olympienne : Mason Greenwood marchant au lieu de tenter de revenir récupérer le ballon qui lui avait échappé quelques instants plus tôt. Une attitude nonchalante au possible qui ne passe plus dans la cité phocéenne.

Ca va encore faire parler. 😬 Le manque d'envie de Greenwood sur le plan défensif a failli coûté très cher aux Olympiens.#FCNOM pic.twitter.com/pFrJd0G09L — L1+ (@ligue1plus) May 2, 2026

Adulé lorsqu’il fait parler sa magie sur le terrain, comme en Ligue des champions face à l’Union saint-gilloise (2-3), Greenwood l’est nettement moins ces dernières semaines, après une nouvelle partition indigeste livrée à la Beaujoire et un compteur but bloqué à 15 unités depuis le 7 mars dernier, date de son dernier but inscrit face à Toulouse (0-1). Une nouvelle saison en pointillé pour le natif de Bradford, pourtant nommé parmi les cinq aspirants au titre de meilleur joueur de la saison UNFP.

Un joueur sur courant alternatif

Depuis son arrivée sur la Canebière, jamais Mason Greenwood n’avait connu une telle disette. Muet depuis sept rencontres, l’Anglais n’a plus marqué depuis 58 jours précisément. Outre le rêve collectif de qualification en Ligue des champions, le numéro 10 marseillais semble également avoir dit adieu au titre de meilleur buteur de la saison alors qu’il ne reste plus que deux journées de championnat. L’ancien de Getafe avait pourtant inscrit onze buts en championnat en 2025, contre seulement quatre réalisations depuis le passage à l’an 2026 face à Angers, au Paris FC, à Strasbourg et à Toulouse donc. Tout ça alors qu’il était devenu fin janvier le joueur ayant inscrit le plus de buts avec l’OM après 20 journées de championnat au XXIe siècle avec 13 réalisations.

C’est une saison qui est longue et qui a été difficile. Et, pour certains, peut-être que ce supplément d’âme n’existe plus. Habib Beye

Comme révélé par La Provence, le départ de Roberto De Zerbi début février a particulièrement affecté Greenwood. Cet évènement a affecté ses performances, lui qui était particulièrement choyé par le nouveau tacticien de Tottenham. Depuis l’arrivée de Habib Beye sur le banc olympien le 18 février dernier, le numéro 10 n’a inscrit qu’un seul but en neuf apparitions. Selon les propos d’un proche du vestiaire rapportés par La Provence : « Il ne croit plus dans le projet de l’OM. »

La tête ailleurs et le corps aussi, puisque l’ancien Red Devil a eu des difficultés à se remettre de la béquille reçue au quadriceps gauche face à Lille le 22 mars dernier, raison de l’absence de l’Anglais du onze de départ pour la rencontre face à Nice (1-1) selon Habib Beye. Particulièrement déçu par ses cadres ces dernières semaines, Habib Beye ne les a pas épargnés après le désastre nantais samedi : « On passe complètement à travers et, dans les attitudes, on n’est pas irréprochables. C’est une saison qui est longue et qui a été difficile. Et, pour certains, peut-être que ce supplément d’âme n’existe plus. »

Une attitude qui divise sur et en dehors du terrain

Si les performances de Greenwood font grincer des dents sur le terrain, son attitude hors du rectangle vert poserait également problème en interne. Déjà en délicatesse avec les dirigeants olympiens au printemps 2025, les relations entre le numéro 10 marseillais et Medhi Benatia sont devenues fraîches à la fin de l’été 2025, à cause d’une obligation commerciale non respectée par le joueur. Selon plusieurs médias, les deux hommes continuent de s’ignorer à la Commanderie.

À l’image de son équipe, Mason Greenwood est à l’agonie en cette fin de saison.

La semaine avant Nice aurait été particulièrement mouvementée pour l’Anglais. Selon L’Équipe, le natif de Bradford bénéficierait d’un traitement différent par rapport à ses coéquipiers, comme rapporté par une source au sein du club au quotidien sportif : « Mason a toujours eu un traitement différent depuis son arrivée, il a toujours été très privilégié. » Des retards à certains rendez-vous passés sous le tapis et une rupture avec plusieurs services, notamment le staff médical. Un joueur également présenté comme réservé dans le vestiaire et isolé du reste de ses coéquipiers, une mise à l’écart visible lors de la séance de tirs au but face à Toulouse en Coupe de France (2-2, 3 TAB 4). Greenwood est donc devenu le symbole de cet OM en déliquescence aussi bien sportivement qu’en coulisses. Comme beaucoup de ses coéquipiers actuels, l’Anglais devrait voler vers d’autres cieux. Un départ, préjudiciable sportivement, mais qui aurait le mérite de rendre un peu de son honneur à la tunique immaculée.

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