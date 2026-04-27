Quand Greenwood passe par son avocat pour informer l’OM de sa blessure

La crise à l’OM, saison 2025-2026, épisode 31. Au lendemain d’une nouvelle contre-performance des Marseillais à domicile contre Nice qui lutte pour le maintien (1-1), L’Équipe a publié un long papier pour évoquer les très nombreuses tensions dans le vestiaire phocéen. Et parmi ces révélations, on apprend avec surprise que Mason Greenwood ne serait pas un saint, entre retards et mauvais comportement.

Un joueur « privilégié »

L’Anglais, dont l’arrivée à Marseille avait suscité de vives réactions en raison des violences conjugales qu’il a fait subir à sa compagne, serait en froid avec Medhi Benatia et Habib Beye et ne se gênerait pas pour arriver en retard. Le média français affirme même qu’il aurait répondu sèchement à son entraîneur. « Mason a toujours eu un traitement différent depuis son arrivée, il a toujours été très privilégié », aurait assuré quelqu’un du club.

Mais ce n’est pas tout, Greenwood serait passé par son avocat pour prévenir le club de son état de santé ces derniers jours. Touché par une béquille contre Lille le 22 mars, l’attaquant a rejoué depuis, mais il estimait ne pas pouvoir jouer plus d’une demi-heure dimanche soir contre le Gym et c’est donc par une lettre de son avocat que Habib Beye l’a appris.

Eh oui, quand on sépare l’homme du sportif, ça donne ça.

Un ancien joueur formé à l’OM valide la panenka d’Elye Wahi