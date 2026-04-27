Les mots élogieux de Kompany envers Luis Enrique

Vrais reconnaissent vrais. À la veille de la très attendue demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern, les deux équipes sont passées en conférence de presse lundi pour évoquer ce choc prometteur entre les deux meilleures équipes du monde – enfin, la meilleure et la deuxième meilleure selon Luis Enrique.

« Pas été surpris qu’ils remportent la C1 »

Un peu plus tard, son homologue bavarois Vincent Kompany a été interrogé au sujet de l’entraîneur parisien et il n’a pas manqué d’éloges pour qualifier son impact dans la capitale depuis son arrivée en 2023. Sur le banc du Bayern depuis 2024, le Belge a défié les Parisiens en phase de poules en 2024 et en novembre 2025, ainsi qu’en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs l’été dernier.

« Il fait un travail incroyable. Il y a un an et demi, quand nous avons battu Paris, une nuée de journalistes critiquait Luis Enrique. Mais je ressentais déjà à l’époque quel genre d’équipe ils avaient, et qu’il se passait quelque chose. Ils avaient une équipe jeune, mais ils ont envoyé un message clair, » a débuté l’entraîneur bavarois.

Vincent Kompany a également noté la manière dont les joueurs font les efforts qu’ils ne faisaient peut-être pas avant : « Je n’ai pas été surpris qu’ils remportent la Ligue des champions. On peut voir qu’il y a un véritable esprit d’équipe dans les équipes de Luis Enrique. Ses joueurs courent, ils se battent, il fait ça avec toutes ses équipes, c’est un énorme compliment pour lui. »

Il réussit même à redonner vie à des joueurs.

Le groupe du Bayern pour le déplacement à Paris est connu