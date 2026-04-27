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Pour Luis Enrique, « aucune équipe n’est meilleure » que le PSG

VM
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Pour Luis Enrique, «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>aucune équipe n’est meilleure<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» que le PSG

Les hostilités sont lancées. À la veille de la demi-finale aller tant attendue en Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (coup d’envoi ce mardi soir à 21 heures), Luis Enrique n’a pas caché sa confiance avant la réception de l’ogre munichois.

Dans fond et dans la forme

« Ce sont les deux meilleures équipes d’Europe, même si Arsenal a aussi fait une belle saison. En termes de régularité, le Bayern est un peu au-dessus de nous puisqu’ils n’ont perdu que deux matchs, a d’abord concédé le coach du PSG face à la presse. Mais si on parle de ce que l’on montre sur le terrain, on est au-dessus. Il n’y a aucune équipe meilleure que nous. Après ne pas avoir intégré le top 8 de la phase de ligue, j’avais déjà dit qu’il n’y avait aucune meilleure que nous. »

Interrogé ensuite sur la préparation du match, l’ancien entraîneur du Barça a révélé que c’est son adjoint Rafa Pol « qui a fait le discours aujourd’hui, comme d’habitude ».

C’est ce qu’on appelle être sûr de ses forces.

Le groupe du Bayern pour le déplacement à Paris est connu

VM

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