Pourquoi Luis Enrique a suivi la première mi-temps de PSG-Atalanta depuis les tribunes ?

La mode Paulo Fonseca.

Vous l’avez certainement remarqué en allumant la télé : le monsieur qui s’agitait dans la zone technique du PSG n’était pas Luis Enrique, mais son adjoint Rafael Pol. Le coach n’est pas suspendu, non : Luis Enrique entraîne le PSG depuis les tribunes et a prévu de redescendre sur le banc de touche à la mi-temps, comme il l’a fait dimanche face à Lens.

En conférence de presse, l’Asturien assurait qu’il voyait mieux le match depuis les tribunes. « C’est très différent de voir le jeu assis. Ma causerie à la mi-temps contre Lens était totalement différente parce que j’étais en haut : j’ai vu des choses à améliorer, quelques erreurs… Cela fait très longtemps que je pense qu’on peut ajouter quelque chose à notre fonctionnement, et je suis toujours ouvert à ce qui peut améliorer notre performance. » Et visiblement ça marche, son équipe menant 2-0 à la mi-temps.

« Je répète ce que j’ai fait au dernier match parce que, d’en haut, je prends beaucoup d’informations que je peux utiliser à la mi-temps, a confié Luis Enrique au micro de Canal+ avant la rencontre. Rafel, mon adjoint, sera là (au bord du terrain) et ce qu’il va dire aux joueurs, c’est grâce à ce que j’ai vu depuis la tribune. »

L’entraîneur le plus capé du PSG en Coupe d’Europe

En mai dernier, le technicien était monté sur un chariot élévateur au centre d’entraînement du PSG. Une manière de faire que bon nombre d’entraîneurs de rugby adoptent, et que Will Still déteste. Au foot, Rolland Courbis avait tenté l’expérience avec Sète dans les années 1980. Paulo Fonseca, à Lyon, s’en accommode depuis le début de sa longue suspension.

Luis Enrique a attendu 30 matchs de Coupe d’Europe pour innover. L’Espagnol devient en effet l’entraîneur du PSG avec le plus de matchs de Coupe d’Europe dirigés, devant Laurent Blanc. Et avec une fracture de la clavicule en prime. Le match en direct est à suivre ici, et c’est super.

Il est tellement au-dessus.

