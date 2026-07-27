Et le plus beau but de la Coupe du monde 2026 est...

Le Cap-Vert n’est pas reparti du Mondial les mains vides. Éliminés par l’Argentine au terme d’un seizième de finale complètement fou (3-2, après prolongation), les Requins bleus peuvent désormais se consoler avec le prix du plus beau but de la compétition. Les supporters ont choisi la réalisation de Sidny Lopes Cabral face à l’Albiceleste.

Embed x.com

La lucarne du Dibu n’a pas été oubliée

Après avoir éliminé Alexis Mac Allister, le latéral de 23 ans a déclenché une magnifique frappe enroulée qui a nettoyé la lucarne d’Emiliano Martínez.

Un but inscrit à la 103e minute pour égaliser à 2-2 et relancer tout un pays, avant le cruel but contre son camp de Diney. Cabral a devancé Eldor Shomurodov et Wilson Isidor lors du vote organisé par la FIFA.

On aurait préféré que le Cap-Vert sorte l’Argentine, mais c’est déjà bien de nous avoir offert ce banger.

Non, Gianni Infantino, cette Coupe du monde était loin d’être parfaite