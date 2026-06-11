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Le Celtic récompense son héros

JF
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Le Celtic récompense son héros

O’Neill est des nôtres. Revenu cette saison pour une périlleuse mission au Celtic, dans le but de rattraper Heart of Midlothian dans la course au titre, Martin O’Neill a fait encore mieux : les dépasser à la dernière journée et rafler un nouveau championnat.

Pour le récompenser, quoi de mieux qu’une petite prolongation, histoire de continuer l’aventure ? Dans un communiqué, le club de Glasgow a officialisé la nouvelle, qui s’accompagne d’un contrat d’un an, renouvelable pour la même période.

À 74 ans, pas question donc de penser à la retraite pour le technicien, débarqué entre fin octobre et début décembre 2025, en tant qu’intérimaire, il est revenu sur le banc le 5 janvier dernier, pour un deuxième retour au bercail, 21 ans après son dernier intermède sur le banc de Celtic Park, entre 2001 et 2005.

Tant qu’il gagne, il joue.

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JF

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