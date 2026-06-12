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Un sélectionneur prolongé avant son entrée en lice en Coupe du monde
S’il fait zéro point, on déchire le contrat ? La Fédération australienne a annoncé la prolongation de son sélectionneur Tony Popovic dans un communiqué. Il devrait donc être à la tête des Socceroos jusqu’à la prochaine Coupe d’Asie des nations, organisée du 7 janvier au 5 février 2027, en Arabie saoudite.
À l’approche de son premier match, ce dimanche à 6 heures face à la Turquie, le tacticien australien explique tout de même prioriser le Mondial avant de se projeter vers l’avenir : « Je suis absolument concentré sur la Coupe du monde […], je veux m’assurer que notre équipe est prête et concentrée sur nos matchs de groupe. »
Une petite remontada en qualif’
Ancien joueur de la sélection avec 56 capes et 8 pions inscrits entre 1995 et 2006, Tony Popovic a repris les rênes des Socceroos en septembre 2024 alors que les Australiens venaient de perdre face à Bahreïn et de concéder le nul face à l’Indonésie lors de la course à la Coupe du monde, en zone Asie. Par la suite, l’Australie n’a pas perdu de rencontre et a terminé deuxième de son groupe derrière le Japon, une place directement qualificative pour le Mondial.
Mieux qu’un huitième de finale cette année ?Les Suisses perdent un peu de confiance avant le Mondial
EM