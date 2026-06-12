Un sélectionneur prolongé avant son entrée en lice en Coupe du monde

S’il fait zéro point, on déchire le contrat ? La Fédération australienne a annoncé la prolongation de son sélectionneur Tony Popovic dans un communiqué. Il devrait donc être à la tête des Socceroos jusqu’à la prochaine Coupe d’Asie des nations, organisée du 7 janvier au 5 février 2027, en Arabie saoudite.

À l’approche de son premier match, ce dimanche à 6 heures face à la Turquie, le tacticien australien explique tout de même prioriser le Mondial avant de se projeter vers l’avenir : « Je suis absolument concentré sur la Coupe du monde […], je veux m’assurer que notre équipe est prête et concentrée sur nos matchs de groupe. »

Une petite remontada en qualif’

Ancien joueur de la sélection avec 56 capes et 8 pions inscrits entre 1995 et 2006, Tony Popovic a repris les rênes des Socceroos en septembre 2024 alors que les Australiens venaient de perdre face à Bahreïn et de concéder le nul face à l’Indonésie lors de la course à la Coupe du monde, en zone Asie. Par la suite, l’Australie n’a pas perdu de rencontre et a terminé deuxième de son groupe derrière le Japon, une place directement qualificative pour le Mondial.

Mieux qu’un huitième de finale cette année ?

Les Suisses perdent un peu de confiance avant le Mondial