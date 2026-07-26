Le superbe doublé d'Andy Diouf avec l'Inter en amical

En voilà un qui veut recevoir un appel de Zizou.

Andy Diouf n’a pas connu la meilleure des saisons pour démarrer son aventure à l’Inter lors du dernier exercice, mais le Français semble revanchard. Ce dimanche, il s’est brillamment mis en valeur à l’occasion d’un match amical contre Karlsruhe. D’abord mené, l’Inter a renversé la situation grâce à son milieu de terrain, auteur d’un doublé. Et pas n’importe comment d’ailleurs, parce que les deux pions ont été inscrit dans le temps additionnel de la partie et valent vraiment le détour. Le but de l’égalisation est ci-dessous.

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Et le deuxième est peut-être encore plus beau.

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Allez Andy, on a besoin de toi au milieu chez les Bleus.

La fin d’une statistique historique en Coupe du monde