L’Inter laisse partir sa vieille garde

Grand ménage à Milan. L’Inter a annoncé ce mardi les départs de Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian et Stefan de Vrij, tous arrivés en fin de contrat. Quatre joueurs, quatre cadres, et pas mal de cheveux blancs en moins dans le vestiaire nerazzurro.

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Fin de cycle chez les Nerazzurri

Sommer quitte le club après 139 matchs et 66 clean sheets. Acerbi s’en va après quatre saisons et six trophées, Darmian après six saisons et neuf trophées. De Vrij, lui, boucle huit années à Milan, avec trois Scudetti, trois Coupes d’Italie et trois Supercoupes d’Italie. Autant dire que ce n’est pas juste un au revoir, c’est presque une réunion d’anciens combattants qui se termine. Le champion d’Italie va désormais devoir rajeunir son effectif, reconstruire derrière et trouver de nouveaux cadres pour accompagner la suite.

À force de laisser partir autant de trentenaires d’un coup, même le kiné du club va avoir l’impression d’être en vacances.

L’Inter mise sur la stabilité