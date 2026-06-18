L’Inter mise sur la stabilité

Est-ce celui qui va rapporter une nouvelle Coupe d’Europe à l’Inter ? En tout cas, les dirigeants milanais croient dur comme fer au projet mené par Cristian Chivu, et ils ont décidé de lui renouveler leur confiance.

Initialement sous contrat jusqu’en 2027, l’entraîneur de 45 piges a prolongé d’une saison supplémentaire son aventure en Lombardie. C’est sur les réseaux sociaux du champion d’Italie que la nouvelle a été annoncée.

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Un doublé, et après ?

Pour sa première saison sur le banc nerazzurri, le bilan du Roumain est plutôt positif. Avec onze longueurs d’avance en championnat, l’Inter a remporté l’exercice sans gros soucis et a également glané la Coupe d’Italie face à la Lazio (2-0).

En revanche, sur la scène européenne, son équipe a rapidement pris la porte en Ligue des champions, le play-off disputé contre la surprise de la saison Bodö/Glimt leur a été fatal. Il devra faire mieux la saison prochaine pour tenter de faire monter le club au sommet du Vieux Continent comme lorsqu’il jouait sous les mêmes couleurs lors de la saison 2009-2010.

En revanche, il est passé où son casque légendaire à la Petr Čech ?