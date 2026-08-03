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Le Mali presque qualifié pour les quarts de la CAN après un succès étriqué face au Cap-Vert

JD
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Le Mali presque qualifié pour les quarts de la CAN après un succès étriqué face au Cap-Vert

Pas le même destin que chez les garçons. Deux matchs, deux défaites, ainsi se résume le bilan du Cap-Vert dans cette CAN féminine. Après leur revers contre le Mali (3-2) ce dimanche soir, les insulaires plient déjà bagage.

Pression maîtrisée

Avec le succès du Cameroun face au Ghana dans le même temps (1-0), les Maliennes avaient l’occasion d’accrocher provisoirement la deuxième place du groupe D. Mission accomplie, mais aux forceps. Après avoir ouvert le score sur une belle frappe enroulée de  à la demi-heure de jeu d’Oumou Koné, les joueuses de Birama Konaté se sont fait rattraper quelques minutes plus tard par l’attaquante du Valadares de Gaia (Portugal) Eveline Varela qui a, au passage, inscrit le premier but de la jeune histoire du Cap-Vert dans une CAN.

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Au retour des vestiaires, la Messine Fatoumata Niakaté redonne l’avantage aux Aigles Dames, avant que la vétérane Fatoumata Diarra (39 ans) ne fasse le break à 20 minutes de la fin. La réduction du score signée Alivia Kelly ne changera rien, au même titre que le dernier match qui l’attend face au Cameroun – déjà qualifié – comptera pour du beurre.

De son côté, le Mali jouera une finale face au Ghana le 6 août prochain pour espérer décrocher la place de dauphine des Lionnes indomptables, synonyme de ticket pour les quarts.

Quatre nouveaux qualifiés pour la CAN 2024

JD

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