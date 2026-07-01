Alessandro Bastoni auditionné pour prostitution de mineure

Sombre histoire. Alors qu’une enquête sur un réseau d’escortes est menée par le parquet de Milan, Alessandro Bastoni s’apprête à être auditionné ce vendredi matin. Comme l’indique La Gazzetta dello sport, le défenseur de l’Inter Milan est mise en examen pour une conversation interceptée avec une mineure de 17 ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la société Made, installée dans la banlieue de Milan, organisait des soirées dites « all inclusive » pour des joueurs de Serie A en les mettant en relation avec des escorts. Au total, 64 joueurs du championnat italien auraient eu recours aux services de cette agence.

Des discussions datant de 2020

Dans l’une de ces conversations, Antonio Salamone, salarié de l’agence Made et lui aussi visé par l’enquête, aurait suggéré à l’avocat de Bastoni que la jeune femme accepterait d’avoir des relations sexuelles avec lui, à une seule condition : qu’il lui paie son retour en taxi le lendemain matin. Bastoni aurait bien rencontré la jeune femme dans un appartement de Made avant de régler sa course le lendemain.

Les échanges entre les deux hommes auraient été réguliers, laissant penser à plusieurs rencontres. Les enquêteurs comptent d’ailleurs exiger un récit précis des faits lors de l’interrogatoire prévu vendredi bien que la principale intéressée nie avoir eu des relations sexuelles avec le joueur.

Un joueur de l’Inter Milan cité dans une sombre histoire de prostitution de mineurs