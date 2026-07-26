Andrea Pirlo rattrapé par ses liens avec la Russie

C’est ça de penser à court terme. Alors que le duo Maldini-Leonardo a essuyé le refus (poli) de Pep Guardiola d’entraîneur la sélection italienne, les deux compères ont finalement jeté leur dévolu sur Andrea Pirlo. Problème : l’ancien brosseur de coups-francs soyeux, actuellement sous contrat avec United FC aux Emirats arabes unis, traîne quelques casseroles d’ordre politique et moral derrière lui.

Une visite qui dérange

L’employeur de Pirlo est en effet le milliardaire russe Sergueï Lomakine. Propriétaire de la chaîne de supermarchés russes Fix Price et d’United FC, l‘homme d’affaires a également des parts au sein de la société de paris sportifs Fonbet, dont l’ancien international italien est ambassadeur. Un contrat qui, selon l’ancien sélectionneur de l’équipe italienne de volley-ball Mauro Berruto, rend incompatible la prise en charge de la Nazionale par Andrea Pirlo : « Le fait qu’il soit russe est un facteur aggravant », ajoute ce membre du Parti démocrate (centre-gauche), cité par La Repubblica.

Au mois de mai dernier, l’intéressé s’était d’ailleurs rendu à Moscou en compagnie de Marco Matterazzi dans le cadre d’un événement organisé par la fédération russe de football. Dans le même temps, le Kremlin faisait s’abattre un déluge de missiles sur Kyiv. La venue de Pirlo, posant tout sourire aux côtés d’Artem Dzyuba, soutien revendiqué de Vladimir Poutine, avait choqué en Italie, à commencer par la vice-présidente du Parlement européen Pina Picierno, laquelle avait déclaré que « l’argent peut acheter beaucoup de choses. Il peut même, de façon incroyable, amener un champion du sport à signer des ballons à Moscou au moment même où ce régime criminel tue des civils sans distinction et menace des pays européens. Ce que l’argent ne peut pas acheter, c’est la crédibilité, la tenue, la capacité à se comporter dans le monde avec honneur et droiture. »

Heureusement que l’Italie et l’Ukraine ne jouent pas dans la même division en Ligue des nations…

Une légende bientôt sur le banc de l'Italie ?