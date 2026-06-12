Mariano Díaz relâché dans la nature

La chute est terrible. Qui aurait pu prédire un tel avenir pour Mariano Díaz ? Alors qu’il venait de conclure une très belle saison avec Lyon en plantant 18 pions lors de l’exercice 2017-2018, le Dominicain était retourné au Real Madrid, son club formateur pour tenter de s’y imposer, mais la concu de KB9 était trop forte.

Depuis, on assiste à une descente aux enfers pour l’ancien Gone. Après avoir passé quasiment une pige sans club depuis son départ de Séville, le buteur avait rejoint Alavés en août dernier, expérience peu concluante.

Va voir Alavés si j’y suis

C’est Marca qui a annoncé ce jeudi la résiliation de contrat entre le joueur de 32 ans et Alavés, alors qu’il lui restait une année de contrat. Avec seulement 12 bouts de matchs disputés cette saison et trois petits buts en Coupe du Roi, ses performances n’ont pas répondu aux attentes de ses dirigeants. De plus, son coach Quique Sánchez Flores a informé sa direction de sa volonté de jouer en 4-4-2, et le profil de l’ancien Merengue ne colle pas à ce qu’il recherche.

Une dernière pige dans le 69 ?

Les qualifiés en Coupe d’Europe et les rélégués en Liga