ACTU MERCATO
Mariano Díaz retrouve un club après un an d’absence
Il n’est jamais trop tard pour se relancer.
Après une année sans club, Mariano Díaz va retrouver les terrains à 32 ans du côte du Deportivo Alavés. Le Dominicain s’est officiellement engagé ce jeudi avec le club espagnol jusqu’en 2027 et retrouverait donc la Liga après une saison 2023-2024 plus que mitigée avec le Séville FC. L’ancien joueur de l’Olympique lyonnais et du Real Madrid possède un palmarès inversement proportionnel à son temps de jeu : 17 minutes en C1 lors des saisons 2016-2017 et 2021-2022 avec les Merengue et Mariano Díaz est devenu double champion d’Europe.
𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 ✅ | Mariano Díaz refuerza el ataque del Glorioso hasta 2027. ¡Bienvenido, @marianodiaz7! ℹ️ https://t.co/AFzQNCLQ6k#OngiEtorriMariano#Gutarikoak | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/eeldzBgRnM— Deportivo Alavés (@Alaves) August 7, 2025
Maintenant que les blessures sont derrières lui, on lui souhaite de retrouver sa forme olympique.
ARM