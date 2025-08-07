Mariano Díaz retrouve un club après un an d’absence

Il n’est jamais trop tard pour se relancer.

Après une année sans club, Mariano Díaz va retrouver les terrains à 32 ans du côte du Deportivo Alavés. Le Dominicain s’est officiellement engagé ce jeudi avec le club espagnol jusqu’en 2027 et retrouverait donc la Liga après une saison 2023-2024 plus que mitigée avec le Séville FC. L’ancien joueur de l’Olympique lyonnais et du Real Madrid possède un palmarès inversement proportionnel à son temps de jeu : 17 minutes en C1 lors des saisons 2016-2017 et 2021-2022 avec les Merengue et Mariano Díaz est devenu double champion d’Europe.

Maintenant que les blessures sont derrières lui, on lui souhaite de retrouver sa forme olympique.

