Mariano Díaz retrouve un club après un an d’absence

Mariano Díaz retrouve un club après un an d’absence

Il n’est jamais trop tard pour se relancer.

Après une année sans club, Mariano Díaz va retrouver les terrains à 32 ans du côte du Deportivo Alavés. Le Dominicain s’est officiellement engagé ce jeudi avec le club espagnol jusqu’en 2027 et retrouverait donc la Liga après une saison 2023-2024 plus que mitigée avec le Séville FC. L’ancien joueur de l’Olympique lyonnais et du Real Madrid possède un palmarès inversement proportionnel à son temps de jeu : 17 minutes en C1 lors des saisons 2016-2017 et 2021-2022 avec les Merengue et Mariano Díaz est devenu double champion d’Europe.

Maintenant que les blessures sont derrières lui, on lui souhaite de retrouver sa forme olympique.

