Kylian Mbappé voit rouge, Eduardo Camavinga sauve le Real Madrid à Alavés

Alavés 0-1 Real Madrid

But : Camavinga (38e) pour les Madrilènes

Expulsions : Sánchez (70e) pour les Basques // Mbappé (34e) pour les Merengues

La sale semaine du Kyks.

Muet face à Arsenal en Ligue des champions, Kylian Mbappé a été exclu en Liga après une vilaine semelle contre Alavés. C’est son premier carton rouge depuis son arrivée dans la capitale ibérique, ce qui n’a pas empêché le Real de s’imposer au Pays basque pour encore croire au titre (0-1). Pourtant, tout aurait pu se dérouler sans accroc pour le Real Madrid. Notamment quand Raúl Asencio a cru ouvrir le score après 20 minutes de jeu, mais son compagnon de la charnière centrale s’était autorisé un coup de fesses sur Jesus Owono, le gardien adverse, et le but a logiquement été refusé. Sauf que l’expulsion de Kylian Mbappé à la 34e minute de jeu a donné des idées à son compatriote, Eduardo Camavinga.

Fortune diverse pour les Français

Le milieu s’est en effet distingué avec une superbe frappe depuis l’extérieur de la surface, venue finir sa course au fond des filets pour un joli golazo. Le premier but en Liga du Français depuis mars 2022, qui devrait d’ailleurs donner des idées au fans madrilènes, puisque sa dernière réalisation en championnat était intervenue la semaine précédant la remontée des Madrilènes face au PSG il y a trois ans. En deuxième période, le Real a su faire le dos rond pour conserver son avance, alors que Manu Sánchez a été exclu à 20 minutes du terme de la rencontre. Pour la Casa Blanca, ce succès est en tout cas primordial à la suite de la victoire du Barça et les Merengues reviennent à quatre points de leur grand rival catalan à sept journées de la fin du championnat.

Eduardo Camavingolazo !

📸 - ABSOLUTE HORRIFIC CHALLENGE BY KYLIAN MBAPPE! VERY DESERVED RED CARD! pic.twitter.com/DeGfaSZJkj — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) April 13, 2025

