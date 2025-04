Service minimum pour le Barça à Leganés

Leganés 0-1 FC Barcelone

But : Saenz (48e CSC)

L’important, ce sont les trois points.

Sans pitié avec Dortmund dans la semaine, le Barça s’est montré bien moins fringant sur la pelouse de Leganés. Qu’importe : grâce à un but contre leur camp des locaux, les Catalans repartent avec la victoire et repoussent provisoirement le Real Madrid à sept points (0-1). Les Pepineros ont pourtant été les plus entreprenants en première période, mais Adria Altimira ou Daniel Raba ne sont pas parvenus à conclure leurs opportunités de buts.

Saenz malheureux

La partie s’est finalement débloquée sur un coup du sort, au retour des vestiaires : Raphinha s’est infiltré côté gauche et a centré à ras de terre vers Robert Lewandowski, devancé par le tacle de Jorge Saenz… dans ses propres filets (0-1, 48e). Si Fermín López y est allé d’un numéro personnel, ce sont surtout les joueurs de Leganés qui ont poussé pour revenir dans la dernière demi-heure. Malheureusement pour eux (et pour le suspense dans la course au titre), Raba était hors-jeu au moment d’égaliser tandis que Diego Garcia s’est manqué. Ce match ne fera clairement pas partie des plus belles prestations de la saison du Barça d’Hansi Flick, mais il s’agit d’un pas de plus vers la reconquête de la couronne nationale pour les Culés.

Ce Barça serait-il en route vers une véritable razzia ?

