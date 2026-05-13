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Un blessé de longue date fait son retour dans le groupe du Barça

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Un blessé de longue date fait son retour dans le groupe du Barça

L’abonnement à l’infirmerie vient d’expirer. Le FC Barcelone a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le déplacement sur le terrain du Deportivo Alavés, à l’occasion de la 36e journée de Liga mercredi soir (21h30).

Hansi Flick a retenu 23 joueurs parmi lesquels figure Andreas Christensen, le défenseur central danois. Absent des terrains depuis le 21 décembre 2025, le joueur de 30 ans a récupéré de sa rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Le grand blessé bientôt centenaire ?

Arrivé au Barça en 2022, Andreas Christensen a raté 82 matchs à cause de multiples pépins physiques. L’ancien de Chelsea est apparu à 97 reprises sous le maillot blaugrana au moment où son équipe, championne d’Espagne depuis dimanche dernier, vise la barre symbolique des 100 points en Liga. Quant à Christensen, il pourrait atteindre les 100 capes s’il joue les trois derniers matchs de la saison.

Oui, bon ça, ça pourra aussi attendre la saison prochaine.

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CT

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