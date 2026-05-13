Un blessé de longue date fait son retour dans le groupe du Barça

L’abonnement à l’infirmerie vient d’expirer. Le FC Barcelone a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le déplacement sur le terrain du Deportivo Alavés, à l’occasion de la 36e journée de Liga mercredi soir (21h30).

Hansi Flick a retenu 23 joueurs parmi lesquels figure Andreas Christensen, le défenseur central danois. Absent des terrains depuis le 21 décembre 2025, le joueur de 30 ans a récupéré de sa rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche.

ℹ COMUNICADO MÉDICO ▶ Andreas Christensen ha recibido el alta médica y entra en la lista del #AlavésBarça pic.twitter.com/FpJrqMJrbx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 13, 2026

Le grand blessé bientôt centenaire ?

Arrivé au Barça en 2022, Andreas Christensen a raté 82 matchs à cause de multiples pépins physiques. L’ancien de Chelsea est apparu à 97 reprises sous le maillot blaugrana au moment où son équipe, championne d’Espagne depuis dimanche dernier, vise la barre symbolique des 100 points en Liga. Quant à Christensen, il pourrait atteindre les 100 capes s’il joue les trois derniers matchs de la saison.

Oui, bon ça, ça pourra aussi attendre la saison prochaine.

Le Barça relève la tête contre Alavés et repasse en tête