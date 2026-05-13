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Plusieurs absents dans le groupe du PSG pour le déplacement à Lens

TC
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Plusieurs absents dans le groupe du PSG pour le déplacement à Lens

Le groupe de la plus lourde défaite de l’histoire du PSG ? Les Parisiens s’en vont défier la bande de Sage pour confirmer à 100 % leur nouveau titre de champion. Un exploit qui n’en est plus un, mais qui se fera sans plusieurs cadres de Luis Enrique.

Luis Enrique encense Pierre Sage

Outre les habituels absents des dernières semaines, Lucas Chevalier, Achraf Hakimi et Quentin Ndjantou, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery et Lee Kang-in manqueront également à l’appel. Un groupe amoindri, renforcé par certains Titis : David Boly, Dimitri Lucea, Thomas Cordier et Bilal Laurendon.

Heureusement qu’on n’a pas joué cette rencontre à la date initialement prévue pour préserver les habituels titulaires…

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TC

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