Plusieurs absents dans le groupe du PSG pour le déplacement à Lens

Le groupe de la plus lourde défaite de l’histoire du PSG ? Les Parisiens s’en vont défier la bande de Sage pour confirmer à 100 % leur nouveau titre de champion. Un exploit qui n’en est plus un, mais qui se fera sans plusieurs cadres de Luis Enrique.

Le groupe pour ce déplacement à Lens ! 📋#RCLPSG pic.twitter.com/TNv3a1DXw9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 13, 2026

Luis Enrique encense Pierre Sage

Outre les habituels absents des dernières semaines, Lucas Chevalier, Achraf Hakimi et Quentin Ndjantou, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery et Lee Kang-in manqueront également à l’appel. Un groupe amoindri, renforcé par certains Titis : David Boly, Dimitri Lucea, Thomas Cordier et Bilal Laurendon.

Heureusement qu’on n’a pas joué cette rencontre à la date initialement prévue pour préserver les habituels titulaires…

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