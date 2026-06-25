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Des chants homophobes entachent le parcours du Mexique

ABS
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Des chants homophobes entachent le parcours du Mexique

Brillants en ce début de Mondial et qualifiés en 16es, les Mexicains se démarquent aussi en tribunes. Et d’une manière beaucoup moins brillante. Depuis le début de la compétition, les supporters mexicains prennent un malin plaisir à pousser régulièrement un « Eeeeeeh ! Puto ! » pour accompagner les dégagements des gardiens adverses. Cri que l’on peut associer au « Ohhh hisse enculé » que la France tente d’éradiquer. Quoi qu’il en soit, le chant a de nouveau été entendu mercredi lors du match du Tri contre la Tchéquie, alors que Matěj Kovář dégageait les siens.

Un chant récurrent au Mexique

Au Mexique, l’affaire fait grand bruit, d’autant plus que des sanctions avaient déjà été prononcées fin mai. La FIFA avait sanctionné la fédération mexicaine après deux matchs amicaux joués par le Mexique au cours desquels le « Eeeeeeh ! Puto ! » avait retenti. Idem lors du Mondial 2018, où ce chant avait été entendu lors de Mexique-Allemagne. L’instance pourrait donc être tentée de dégainer à nouveau. En mai, la FMF s’était engagée dans un communiqué à combattre « tout comportement discriminatoire dans les stades ». Visiblement, la pilule n’est pas passée.

On leur calerait pas un petit match des fiertés, à ces supporters mexicains ?

Le Mexique rentre dans les Tchèques et Ochoa dans la légende

ABS

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