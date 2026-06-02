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Le Tribunal arbitral du sport condamne le Mexique

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Le Tribunal arbitral du sport condamne le Mexique

Double peine. Le Tribunal arbitral du sport a confirmé en appel ce mardi les deux amendes de 60 000 et 80 000 francs suisses infligées par la FIFA à la Fédération Mexicaine de football pour des chants homophobes de ses supporters lors de matches amicaux disputés en 2024.

Si l’instance a confirmé les amendes après les chants homophobes entonnés par les supporters mexicains face à la Bolivie, l’Uruguay et le Brésil à l’été 2024 et les États-Unis en octobre 2024, elle a en revanche annulé la sanction qui prévoyait la fermeture de 15% des tribunes pour le prochain match d‘El Tri. Dans son communiqué, le TAS indique que les incidents à l’origine des amendes étaient « de caractère isolé et de courte durée » mais en estimant que le comportement des supporters était « massivement collectif et majoritaire ». L’instance reconnait en revanche les efforts de la Fédération Mexicaine pour éradiquer le comportement insultant de ses supporters. En amont de la Coupe du monde, la Fédération Mexicaine a lancé en mai une campagne pour combattre les insultes homophobes dans les stades du pays.

Réponse dans neuf jours.

La liste du Mexique pour la Coupe du monde 2026, avec l’éternel Ochoa

LB

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