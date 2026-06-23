Koziello transféré dans l'équipe UNFP

Les retrouvailles. Comme chaque été, l’UNFP FC revient pour un nouveau stage de présaison avec 26 joueurs actuellement libres de tout contrat. On y retrouve ainsi des visages bien connus du championnat français, d’anciens cracks aux trajectoires de carrière diverses.

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Des visages connus

Cette année on retrouve même un redoublant puisque Florentin Pogba fait de nouveau parti de l’aventure après avoir déjà participé au stage à l’intersaison 2025. Mais parmi la liste des 26 noms, celui de Vincent Koziello résonne tout de même différemment. Annoncé comme l’un des futurs talents générationnel lors de son éclosion à Nice, la suite n’a été qu’un voyage sans fin. Balloté de l’Allemagne au Portugal en passant par le Paris FC, Oostende ou encore le Népal cette saison, le milieu de terrain de 30 ans se retrouve désormais sans club. Durant ce stage il aura l’occasion de croiser l’ancien gardien messin et de l’Algérie, Alexandre Oukidja sans club depuis la fin de son aventure du côté de l’IMT Belgrade ou encore Jérémie Porsan-Clemente passé par l’Olympique de Marseille et Montpellier avant de tenter sa chance du côté de la Lettonie. Le stage sera dirigé par Cris et se déroulera de ce mardi 23 juin jusqu’au 9 août.

Reste plus qu’à savoir qui tirera son épingle du jeu.