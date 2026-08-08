Frank McCourt investit dans un nouveau sport

Après le baseball et le football, place donc à l’équitation. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt aurait investi 300 millions de dollars dans le projet de la Premier Jumping League, une ligue de saut d’obstacles équestre qui doit voir le jour en 2027 selon les informations de Bloomberg.

La Ligue des champions des compétitions de saut d’obstacles

Après avoir réinjecté 120 millions d’euros dans les caisses de l’OM en 2026, l’homme d’affaires américain en a donc injecté plus du double (environ 260 millions d’euros) pour financer les trois premières saisons de la Premier Jumping League et leur cash-prize. Le projet vise à créer 16 équipes de saut d’obstacles qui ont vocation à recruter les meilleurs cavaliers du monde. C’est dans ce contexte qu’intervient l’investissement de McCourt. « C’est un sport dans lequel on investit des milliards et des milliards de dollars. Il n’y a tout simplement pas de structure capable de l’accueillir », a déclaré le propriétaire de l’OM à propos des compétitions de saut d’obstacles déjà existantes. Pour Neil Moffitt, directeur général du PJL la compétition aura vocation a être la Ligue des champions du saut d’obstacles.

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