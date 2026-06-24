Tuchel : « Il faut être deux pour danser le tango »

Pas mécontent non plus.

Présent en conférence de presse après le nul barbant de l’Angleterre face au Ghana, Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, s’est d’abord livré à un constat d’impuissance : « On a essayé de percer la défense serrée du Ghana, mais ils ont défendu avec beaucoup détermination et de discipline. C’est une des performances défensives les plus physiques que j’ai pu voir, ils courent vite, sont forts dans les contacts, difficiles à déborder en un contre un… On aurait eu besoin d’un tir contré ou d’une erreur de leur part mais ils n’ont pas commis cette erreur. Je pense, et je le redis : on joue dans l’un des groupes les plus difficiles de ce Mondial. »

Refusant de commenter un potentiel carton rouge oublié pour Jordan Pickford de même que l’absence de poignée de main entre Djed Spence et Thomas Partey, l’Allemand a loué l’organisation défensive du Ghana tout en appelant à la lucidité des observateurs : « Ils visaient les quatre points. Ils ont célébré le résultat comme une victoire alors que l’on était déçus, on voit clairement quelles étaient les ambitions de départ. Ça n’est pas une critique : c’est le format de la compétition. Je sais que c’est un match complètement différent du premier (victoire 4-2 contre la Croatie, NDLR), mais quand vous ne trouvez pas d’espaces contre une équipe si resserrée, ça peut être difficile à regarder. Et sûrement pas aussi excitant que regarder deux équipes offensives. Vous savez, il faut être deux pour danser le tango. »

Tombeur, va.

Une boring Angleterre concède le nul face au Ghana