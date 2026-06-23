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Le triste record de la première mi-temps entre l’Angleterre et le Ghana

LB
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Le triste record de la première mi-temps entre l’Angleterre et le Ghana

Voyage au bout de l’ennui. Avec le très impressionnant total de 0 tir tenté à la pause, la rencontre entre l’Angleterre et le Ghana dans le groupe L est devenue la première du Mondial à n’enregistrer aucun tir cadré durant 45 minutes.

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Si l’Angleterre domine la rencontre de la tête et des crampons avec un taux de possession s’élevant à 78% lors du premier acte, les protégés de Thomas Tuchel ont été incapables de se mettre en situation de but. Pire encore, que ce soit du côté des Three Lions ou des Blacks Stars, aucun tir n’a été enregistré lors de ce premier acte.

La victoire pour celui qui tentera le premier.

Une boring Angleterre concède le nul face au Ghana

LB

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