Nicolas Mayer, le frenchie des Three Lions

Pour enfin briguer une deuxième étoile cet été, les Anglais pourront compter sur un... Français. Ancien membre du staff de Thomas Tuchel au PSG puis au Bayern Munich, Nicolas Mayer a suivi l’Allemand jusqu’en Angleterre pour devenir l’entraîneur en charge de la performance des Three Lions . Portrait d’un travailleur de l’ombre.

Quand on tape Nicolas Mayer sur un navigateur web, le premier résultat tombe sur Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen défait à l’élection du Premier secrétaire du Parti socialiste par Olivier Faure en juin 2025. On peut lire les autres épisodes de sa biographie, découvrir son visage ou encore feuilleter ses déclarations contre la primaire de la gauche pour la présidentielle de 2027. Le Nicolas Mayer de football, lui, passe au second plan. Pas de page Wikipédia et seulement quelques articles ici et là qui ne détaillent pas grand-chose de ce personnage discret devenu l’entraîneur en charge de la performance de l’Angleterre.

Lorsque Thomas Tuchel arrive à la tête des Three Lions en 2025, un de ses fidèles lieutenants le suit dans son sillage avec son passeport français dans les poches. Nicolas Mayer pose alors ses valises chez le pays rival. Plus d’un an après ses débuts avec Harry Kane et sa bande, le Français dispute cette Coupe du monde 2026 dans le staff de l’Angleterre qui, après avoir impressionné contre la Croatie et buté contre le Ghana, défie le Panama ce samedi soir à New York.

La naissance d’un duo avec Tuchel

Avant de passer à l’heure anglaise, Nicolas Mayer est devenu l’acolyte de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Quand l’Allemand arrive en 2018, le Strasbourgeois est au PSG depuis 2014. Il officie alors comme préparateur physique. Depuis son arrivée au Camp des Loges, Mayer côtoie des stars comme Zlatan Ibrahimović, Neymar, ou encore Kylian Mbappé. À Paris, il travaille avec le groupe professionnel, tant sur le plan physique que tactique.

À l’aube de sa carrière dans le foot, le Strasbourgeois a été professeur d’EPS pendant de nombreuses années. Sa formation pour devenir enseignant lui a permis d’acquérir de solides acquis en préparation physique. Le gaillard de 44 ans est aussi compétent en tactique. Il a entraîné dans son Alsace natale à Obernai avant de devenir formateur à l’école de foot du club de sa ville : le Racing Club de Strasbourg. Ses expériences, ainsi que ses contacts avec des coachs de très haut niveau au PSG comme Laurent Blanc, Unai Emery, Mauricio Pochettino ou Christophe Galtier, développent aussi sa science tactique.

Cette double casquette rare dans le milieu tape dans l’œil de Thomas Tuchel qui, après avoir gagné la Ligue des champions avec Chelsea en 2021, décide de collaborer à nouveau avec lui au Bayern Munich. C’est la fin de l’idylle avec le club de la capitale où il est resté neuf ans. Une histoire d’amour se termine, mais une autre recommence quand Mayer rejoint Tuchel au Bayern. En 2025, son mentor lui passe cette fois le London Calling. La confirmation que ce duo né dans la ville lumière brille ensemble.

Tour d’ivoire

Pour briguer la deuxième étoile 60 ans après Bobby Charlton et compagnie, Nicolas Mayer peut compter sur son expérience de la Coupe du monde. À l’inverse de Thomas Tuchel, le Français infiltré chez les Anglais a déjà disputé un Mondial : c’était en 2014 avec la Côte d’Ivoire de Sabri Lamouchi. « Nico était venu pour la période de préparation, raconte Jean-Marc Kuentz, alors entraîneur adjoint des Éléphants. Il y avait vraiment beaucoup de travail parce qu’on avait une préparation à trois vitesses avec des joueurs qui avaient arrêté le championnat très tôt, d’autres qui ne jouaient pas beaucoup dans leur club et certains qui disputaient encore des compétitions dans les plus grands clubs du monde. »

C’est dans l’air du temps avec Régis Le Bris à Sunderland, Julien Stéphan à QPR ou encore Pierre Sage à Crystal Palace. Les Anglais reconnaissent aussi la formation française et savent qu’il y a un savoir-faire. Jean-Marc Kuentz

Nicolas Mayer prépare alors des légendes au caractère bien trempé comme Yaya et Kolo Touré, Gervinho ou encore Didier Drogba. « Il travaillait aussi avec nous à la vidéo et participait à l’élaboration du projet de jeu et du projet de groupe. On calibrait les semaines d’entraînement avec lui et Jean-Paul Ancian, qui était le chef de Nicolas à la préparation physique », détaille Kuentz, qui avait repéré Mayer à Strasbourg à ses débuts. Ce travail de l’ombre ne suffira pas : au Brésil, la Côte d’Ivoire est éliminée dès les poules et toute cette bande est limogée sur-le-champ.

Depuis son départ de la sélection ivoirienne, Jean-Marc Kuentz, désormais entraîneur adjoint du Racing Club de Strasbourg, a suivi la progression fulgurante de son disciple. Une trajectoire de carrière qui récompense le travail « d’un gros bosseur. Sabri et moi avions repéré qu’il détenait une formation universitaire très solide sur le plan théorique. Nicolas est aussi très curieux. Il cherche toujours à se former, que ce soit dans le foot ou sur l’aspect athlétique. Il lit aussi beaucoup d’articles et a vraiment la volonté d’améliorer sans cesse la performance pour gratter ces fameux gains marginaux. Il connaît tout ce qui entoure la performance. » Dans cette quête incessante du savoir, celui qui est aussi fit que ses joueurs grâce à ses séances quotidiennes à la salle de sport a aussi appris plusieurs langues, dont l’anglais couramment.

Le facteur X de l’Angleterre ?

Les consignes de Nicolas Mayer dans la langue de Shakespeare, prononcées avec son accent alsacien, pourraient bien être l’un des facteurs de la réussite des Anglais pendant cette Coupe du monde. Sur les 26 types convoqués par Thomas Tuchel en Amérique du Nord, seuls trois ne jouent pas en Premier League : Harry Kane au Bayern Munich, Ivan Toney à Al-Ahli et Jarell Quansah au Bayern Leverkusen. Les autres joueurs ont tous disputé des matchs dans le championnat anglais ainsi que des rencontres de Coupe d’Europe. Chaque fois avec une intensité féroce.

Après une saison toujours plus éprouvante, les favoris de cette Coupe du monde à 48 équipes et son match en plus doivent miser sur la fraîcheur et garder un niveau de performance physique constant tout le long de la compétition. Pour l’Angleterre et ses 23 lads de Premier League, le défi est de taille et c’est là que le Français entre en piste. « En Angleterre, il n’y a jamais eu quelqu’un qui s’est occupé du service performance comme lui », juge Jean-Marc Kuentz, certain que son Nico’ peut apporter à cet effectif des Three Lions auquel il a toujours manqué un petit truc en plus pour aller au bout lors des derniers tournois internationaux.

D’après Kuentz, le choix de Nicolas Mayer comme facteur X « entre aussi dans l’air du temps avec Régis Le Bris à Sunderland, Julien Stéphan à QPR ou encore Pierre Sage à Crystal Palace. Les Anglais reconnaissent aussi la formation française et savent qu’il y a un savoir-faire », conclut l’Alsacien. Seule petite interrogation pour ce Français adopté par les British, si les Anglais soulèvent le trophée le 19 juillet prochain, se sentira-t-il champion du monde ? On lui demandera à la fin de l’été, entre deux séances de développé couché.

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