Carlos Queiroz : « Je ne suis pas là pour jouer au clown »

Quel formidable client.

Carlos Queiroz, la plus grande gueule des sélectionneurs de ce Mondial, s’est encore une fois montré prolixe en conférence d’après-match, suivant le nul valeureux des Black Stars face à l’Angleterre (0-0). « En première période, on avait mis en place un bloc qui consistait à les frustrer, et on l’a fait. À la mi-temps, ils étaient complètement sans solutions, leurs armes habituelles n’ont pas marché. Ça montre qu’un match de foot n’est pas qu’une histoire de tactique, mais aussi de coeur. Oui, ils ont été supérieurs à nous en terme de football, mais inférieurs en courage et détermination. La possession, ce n’est pas le football. J’ai vu des équipes en Ligue des Champions avec 80% de possession de balle ne pas gagner à la fin. C’est le jeu ! On n’est pas là pour se balader : il est hors de question que nos adversaires s’amusent à nos dépends, je ne suis pas là pour jouer au clown. Le football, ce n’est pas un salon avec des danseurs en costard. Les points sont très chers, probablement parce qu’on est aux États-Unis (sourire). »

Évidemment, la VAR en a pris pour son grade alors que le Portugais regrettait deux situations litigieuses sur lesquelles elle aurait pu intervenir : « La VAR marche à la Coupe du Monde ? J’en doute. Ou alors l’arbitre VAR était en vacances en seconde période. Peut-être qu’il est allé prendre un café. Il y a un pénalty clair qui a été oublié pour nous et Pickford aurait dû être exclu. »

Invitez-le dans The Bridge, bon sang.

Une boring Angleterre concède le nul face au Ghana