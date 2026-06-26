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- Cap-Vert-Arabie saoudite
En direct : Cap-Vert-Arabie saoudite (0-0)
Par Tom Binet
Hello ! Pour ceux qui ne seraient pas intéressés par Uruguay-Espagne, on suit ce Cap-Vert- Arbaie saoudite crucial d'un oeil ici.
Cap-Vert
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Arabie Saoudite
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
JD Josimar Dias SM Steven Moreira RL Roberto Lopes BD Borges Diney SL Sidny Lopes Cabral RM Ryan Mendes KL Kevin Lenini Pina JM Jamiro Monteiro TA Telmo Arcanjo GB Gilson Benchimol Tavares GR Garry Rodrigues
Par Tom Binet