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En direct : Cap-Vert-Arabie saoudite (0-0)

Par Tom Binet
Réactions
En direct : Cap-Vert-Arabie saoudite (0-0)
0 - 0

À jouer

Hello ! Pour ceux qui ne seraient pas intéressés par Uruguay-Espagne, on suit ce Cap-Vert- Arbaie saoudite crucial d'un oeil ici.

Par Tom Binet

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