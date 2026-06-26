La mi-temps de Norvège-France ne devrait pas durer deux heures

Alerte météo ! Un bon orage, c’est bien ce qu’il faudrait pour rafraîchir la France en ce temps caniculaire. À 5 525 bornes de Paris, à Boston, des orages étaient redoutés pendant le match entre la Norvège et les Bleus.

Une info qui avait ravivé les souvenirs pas si lointains du match contre l’Irak (3-0), avec une attente interminable de 2 heures pour donner le coup d’envoi du second acte. Bonne nouvelle, ça ne devrait pas être le cas, ce vendredi.

Un air lourd et humide, mais sans orage

D’après les dernières estimations de la NBC Boston, la rencontre devrait se jouer sous un temps nuageux, mais sec avec 24 degrés au thermomètre. Bande de petits veinards. De son côté, le Boston Globe prévient qu’un « air lourd et humide » pèsera sur le Gillette Stadium de Foxborough.

La tempête Mbappé devrait, quant à elle, être de la partie.

En direct : Norvège - France (0-0)