Pronostic Nouvelle-Zélande Belgique : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

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Informations clés La Belgique reste invaincue sur les 5 derniers matchs (2V 3N, 3 clean sheets).

Nouvelle-Zélande a encaissé 11 buts en 5 matchs, aucune clean sheet sur la période.

Les deux équipes ne se sont jamais affrontées récemment en compétition.

Ngoy (Belgique) suspendu, défense centrale remaniée pour ce match décisif.

4 des 5 derniers matchs de la Nouvelle-Zélande ont généré plus de 2,5 buts.

Infos du match Stade BC Place Vancouver (Vancouver, Canada) — capacité 52 497 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Nouvelle-Zélande Darren Bazeley Entraîneur Belgique Rudi Garcia

Les deux séries de résultats récentes dessinent un rapport de force net avant ce dernier match de la phase de groupe. La Nouvelle-Zélande, après avoir accroché l’Iran (2-2) mais subi une défaite logique contre l’Égypte (1-3), affiche une défense perméable et n’a signé aucun clean sheet sur ses cinq derniers matchs. En face, la Belgique reste invaincue sur cette séquence, avec trois clean sheets et seulement deux buts encaissés. La dimension défensive belge, contrastant avec les difficultés structurelles des All Whites, oriente nettement l’analyse, d’autant que la Belgique n’a pas encore validé sa qualification et doit impérativement l’emporter pour assurer sa place en huitièmes.

Forme récente de la Nouvelle-Zélande

Date Domicile Score Extérieur Résultat 22/06/2026 Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte L 16/06/2026 Iran 2-2 Nouvelle-Zélande D 06/06/2026 Angleterre 1-0 Nouvelle-Zélande L 03/06/2026 Haïti 4-0 Nouvelle-Zélande L 30/03/2026 Nouvelle-Zélande 4-1 Chili W

Avec une seule victoire sur ses cinq derniers matchs et onze buts encaissés (soit plus de deux par rencontre), la Nouvelle-Zélande peine à trouver l’équilibre. Deux rencontres se sont achevées sans qu’elle ne marque, et sur cette séquence, aucune clean sheet n’a été réalisée. La dynamique est d’autant plus préoccupante que les largesses défensives se sont confirmées contre des adversaires au profil varié (Haïti 0-4, Égypte 1-3). La présence de Chris Wood donne un point d’ancrage offensif, mais le bloc équipe ne parvient pas à verrouiller les fins de match, comme l’a illustré la perte du score face à l’Iran après avoir mené à deux reprises. Pour une analyse parallèle d’une autre rencontre du groupe, consultez notre pronostic Égypte Iran.

Forme récente de la Belgique

Date Domicile Score Extérieur Résultat 21/06/2026 Belgique 0-0 Iran D 15/06/2026 Belgique 1-1 Égypte D 06/06/2026 Belgique 5-0 Tunisie W 02/06/2026 Croatie 0-2 Belgique W 01/04/2026 Mexique 1-1 Belgique D

La Belgique reste solide, invaincue sur ses cinq dernières sorties, avec deux victoires et trois nuls. Trois clean sheets témoignent d’une organisation défensive plus aboutie, même si la suspension de Ngoy (expulsé contre l’Iran) prive la sélection de Rudi Garcia d’un élément central défensif. En attaque, les Diables rouges sont restés muets contre l’Iran mais avaient inscrit cinq buts face à la Tunisie et deux à la Croatie, montrant une capacité à hausser le ton face à des adversaires moins structurés. Le rendement défensif, avec seulement deux buts concédés sur la période, reste leur principal socle.

Contexte et historique des confrontations

Nouvelle-Zélande – Belgique est une affiche inédite, les deux sélections ne s’étant jamais affrontées récemment. Ce match décisif de Coupe du monde sera donc une première et chaque équipe tentera de marquer l’histoire en accédant aux huitièmes de finale. Pour élargir votre panorama des favoris, vous pouvez également retrouver notre pronostic Uruguay Espagne.

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► Le pari « Belgique vainqueur » est coté à 1,17, ce qui correspond à une probabilité implicite élevée d’environ 86 %. Cette estimation trouve un écho dans la dynamique récente : la Belgique n’a plus perdu depuis cinq rencontres et a su verrouiller trois clean sheets, tandis que la Nouvelle-Zélande affiche quatre revers sur ses cinq derniers matchs et n’a pas encore su préserver sa cage. L’absence de Ngoy en défense centrale est à noter côté belge, mais le collectif de Rudi Garcia a montré sa capacité à absorber la pression. Le principal contre-argument tient à la volatilité des matchs à enjeux : la Nouvelle-Zélande, dos au mur, doit s’imposer pour espérer une qualification et pourrait profiter d’un scénario ouvert, d’autant que quatre de ses cinq dernières rencontres ont dépassé les 2,5 buts.

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Notre pronostic Nouvelle-Zélande – Belgique

Pour rappel, aucun pari n’est sans risque et le football reste imprévisible, surtout lors des derniers matchs de phase de groupe où les scénarios peuvent basculer rapidement. Néanmoins, au vu des statistiques et des dynamiques, le pronostic Nouvelle-Zélande – Belgique penche nettement en faveur de la victoire de la Belgique dans ce match de la Coupe du monde.

En direct : Nouvelle-Zélande - Belgique (0-0)