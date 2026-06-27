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  • Nouvelle-Zélande-Belgique (1-5)

Trossard et la Belgique verront les seizièmes

Par Ulysse Llamas
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Trossard et la Belgique verront les seizièmes

Sereine et portée par un doublée de Leandro Trossard, la Belgique s'est facilement imposée contre la Nouvelle-Zélande (5-1). Les Belges gagnent pour la première fois de ce Mondial, ils chopent la première place et estompent un peu leurs doutes.

Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique

Buts : Just (84e) pour les All White // Trossard (28e et 50e), De Bruyne (66e), Lukaku (86e) et Saelemaekers (90e +4) pour les Diables rouges. 

Plus d’informations à suivre…

Nouvelle-Zélande (4-2-3-1) : Crocombe – Payne, Surman, Bindon, Cacace – Stamenic, Bell – Thomas, Singh, Just – Wood (cap.). Sélectionneur : Darren Bazeley.

Belgique (4-2-3-1) : Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper – Vaneken, Tielemans (cap.) – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere. Sélectionneur : Rudi Garcia.

Revivez Nouvelle-Zélande - Belgique (1-5)

Par Ulysse Llamas

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