Le clin d'œil d'Ousmane Dembélé à un coéquipier sur son troisième but

Paris leur manque déjà ? Auteur d’un triplé génial en 30 minutes en première période de Norvège-France, Ousmane Dembélé a fait un shoutout à son ami et coéquipier Khvicha Kvaratskhelia sur son troisième but. Comment ? En reprenant sa célébration « intraveineuse ». De quoi faire réagir immédiatement l’intéressé en story Instagram. Ce qui laisse entendre que tout cela était soigneusement préparé !

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Dire que Kvara n’est pas à la Coupe du monde…