S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. I
  • Norvège-France

Le clin d'œil d'Ousmane Dembélé à un coéquipier sur son troisième but

TJ
Réactions
Le clin d'œil d'Ousmane Dembélé à un coéquipier sur son troisième but

Paris leur manque déjà ? Auteur d’un triplé génial en 30 minutes en première période de Norvège-France, Ousmane Dembélé a fait un shoutout à son ami et coéquipier Khvicha Kvaratskhelia sur son troisième but. Comment ? En reprenant sa célébration « intraveineuse ». De quoi faire réagir immédiatement l’intéressé en story Instagram. Ce qui laisse entendre que tout cela était soigneusement préparé !

Embed www.instagram.com

Dire que Kvara n’est pas à la Coupe du monde…

TJ

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.