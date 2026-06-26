Guy Stéphan annonce la date de retour de Didier Deschamps

Le retour du Jedi. Quelques minutes après la victoire de l’équipe de France contre la Norvège, Guy Stéphan a annoncé la date du retour de Didier Deschamps, absent pour ce dernier match de poule à la suite du décès de sa maman cette semaine. « Didier va nous rejoindre demain et on a hâte de le revoir », a affirmé l’entraîneur adjoint du double D chez M6.

« On a senti beaucoup de plaisir dans le jeu »

Entraîneur principal le temps d’un soir pour ce choc contre la Norvège, Guy Stéphan en a aussi profité pour analyser la troisième victoire en trois matchs des Bleus : « Sur le match, on a fait ce qu’il fallait. On a senti beaucoup de plaisir dans le jeu. On en a marqué quatre, Ousmane a mis un triplé, Désiré Doué a inscrit le premier but de la tête de sa carrière. Il y a aussi eu des moments où on était moins bien, il va falloir gommer ça. »

Et de conclure en vue du seizième de finale mardi à 23 h : « Plus on va aller dans la compétition et plus les adversaires seront de valeur. Soyons vigilants, contents, savourons et remettons-nous au travail dès demain avec Didier. »

À l’empire français de contre-attaquer en seizièmes !

Les notes des Bleus contre la Norvège